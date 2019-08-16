Одну из замов мэра Житомира подозревают в нанесении городу 700 тыс. гривен убытков

Чиновница заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер, вместо того чтобы его отклонить.

Одной из заместительниц мэра Житомира сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей 700 тыс. гривен убытков.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Фейсбуке.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что, занимая в то время должность начальника одного из управлений городского совета и распорядителем бюджетных средств, чиновница заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер, вместо того чтобы его отклонить.

"Предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Таким образом, чиновница при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тыс. гривен", - сообщили в полиции.

Собрав материалы, подтверждающие причастность чиновника к совершению уголовного преступления ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи (ч. 2 ст. 367 УК) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники Василькова присвоили 70 млн гривен, предназначенных на ремонт учебных заведений. Они заказывали услуги по завышенным ценам через фиктивные фирмы.