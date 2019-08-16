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Зеленский отказал в интервью российскому "РИА Новости"

В Офисе президента даже поблагодарили издание за запрос.

Зеленский отказал в интервью российскому "РИА Новости"
Зеленский дает интервью немецкой газете Bild
Фото: bild.de

В Офисе президента Владимира Зеленского отказали в интервью российскому государственному агентству "РИА Новости". Об этом говорится в ответе по электронной почте, который цитирует агентство.

Согласно сообщению, причиной отказа стала занятость и насыщенный график Зеленского.

"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", - сказано в ответе.

Напомним, в начале августа Зеленский дал короткое интервью российскому изданию "Коммерсант". Он прокомментировал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Российское агентство "РИА Новости" находится под санкциями в связи с агрессией России в Украине. Главред украинского представительства компании "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский с мая 2018 года находится под стражей по обвинению в госизмене.

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