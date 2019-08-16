Офис президента задержал выделение 10 млрд гривен в регионы

На Банковой опасаются, что их напоследок разворует "предыдущая власть".

Кабинет министров задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на представителей местной власти и Офис президента.

В Офисе президента заявили, что финансирование заблокировано в связи с коррупционными рисками.

"Во время смены власти наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют риски освоения ресурсов отдельными лицами или другие коррупционные риски", - заявили в ОП.

В пресс-службе Офиса президента заявили, что "представители старой власти, заканчивая свою каденцию и понимая, что договоренности о коррупционных схемах с новой властью достичь нельзя, пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования".

Временная приостановка финансирования решений правительства связана с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты, сказали в ОП.

Напомним, гражданская сеть "Опора" подсчитала, что в 2018 году наибольший объем субвенций на социально-экономическое развитие территорий, также известных как "депутатские" субвенции, получил округ №204 в Черновицкой области, где избирался председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

На втором месте - округ №94 в Киевской области, на котором впоследствии баллотировался заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

Больше всего субвенций как по количеству, так и по сумме было выделено на округа, в которых были избраны депутаты от фракции БПП.