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У Зеленского анонсировали презентацию бренда "цифрового государства" в Запорожье

В сентябре в городе пройдет International IT Forum.

У Зеленского анонсировали презентацию бренда "цифрового государства" в Запорожье
Фото: EPA/UPG

27 сентября при поддержке Офиса президента Владимира Зеленского состоится International IT Forum в Запорожье. На нем впервые будет представлен бренд цифрового государства.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что на форуме будут работать три локации:

1. Панельная дискуссия, где эксперты будут обсуждать существующие возможности государственно-частного партнерства в рамках диджитализации в государстве.

2. Выступления владельцев и руководителей компаний мирового уровня, посвященные современным трендам в сфере внедрения инноваций как в бизнесе, так и в государственном или муниципальном управлении.

3. Интерактивная выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в области робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий и др.).

"Украина превратится из аутсорсинговой страны в создающую продукты в сфере информационных технологий. Именно поэтому мы всей командой во главе с Офисом президента с радостью поддерживаем инициативы, которые соответствуют нашему видению перспектив развития государства, и, помимо этого, направлены на раскрытие имеющихся возможностей для бизнеса в эпоху цифровых изменений, а также на популяризацию ценности инноваций среди украинцев в целом. Одной из таких инициатив является International IT Forum в Запорожье", - отметил советник президента Михаил Федоров на встрече с организаторами форума.

International IT Forum - это международное мероприятие, которое в этом году объединит более 3 тыс. национальных и международных компаний из сферы инноваций и IT. Главная цель мероприятия - популяризация ценности качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве.

Напомним, ранее  выступая на IT-форуме в Киеве, Зеленский призвал объединить усилия для внедрения электронного управления в стране, а также объявил о запуске проекта "Лифт".

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