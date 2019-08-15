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СБУ отрицает сокрытие материалов по делу Гандзюк

Генпрокурора Луценко обвинили в распространении ошибочной информации.

СБУ отрицает сокрытие материалов по делу Гандзюк
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины отрицает сокрытие материалов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в ответе СБУ на обвинение генпрокурора Юрия Луценко.

"Допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного воздействия на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 года при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019 года. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель", - говорится в фейсбуке СБУ.

Протокол допроса был приобщен к материалам уголовного производства против председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко).

Копия протокола была приобщена к делу против исполнителей нападения на Гандзюк (том 24, листы 1-8) и к делу против еще одного фигуранта убийства Игоря Павловского (том 3, листы 56-63). Оба производства были переданы в Генпрокуратуру для поддержки государственного обвинения в суде.

"Таким образом утверждение генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным. Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины продолжает принимать все возможные и необходимые меры с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью "Цензору" заявил, что обвинительный акт против главы Херсонского облсовета Владислава Мангера не был подготовлен к 9 августа (как он обещал раньше), потому что появился "новый человек, который даст новые показания, которые, вероятно, расширят число участников заговора".

Он сказал, что аналогичные показания раньше были у СБУ, но ведомство их скрыло.

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