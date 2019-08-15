Подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина задержали в одной из стран ЕС, а после допроса отпустили, - адвокат

После прохождения Левиным полиграфа, СБУ сообщило, что не будет подавать документы на его экстрадицию.

Подозреваемый в убийстве херсонской антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко) был задержан в одной из стран ЕС, однако его отпустили после допроса.

Об этом сообщил на фейсбуке адвокат председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на Гандзюк.

"На прошлой неделе случилось то, чего так долго требовали активисты группы «кто заказал Катю Гандзюк»: Алексей Левин был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора об оказании правовой помощи с Украиной. Сразу же после задержания Левина, генеральный прокурор Луценко заявил о том, что до конца недели Мангеру будет предъявлено обвинение и дело передано в суд. В свою очередь, Алексей Левин после задержания заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца", - написал адвокат Мангера Андрей Мурашкин.

По словам адвоката, Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен на прохождение полиграфа. В результате полиграф подтвердил, что все сказанное Левиным является правдой и к нападению на Гандзюк он не имеет никакого отношения.

После этого европейские правоохранители позволили своим украинским коллегам провести беседу с подозреваемым и предложили подать запрос на его экстрадицию.

«Однако, побеседовав с Левиным, украинское СБУ сообщило, что не будет подавать документы на его экстрадицию - без объяснения причин. В результате задержавшая сторона была вынуждена отпустить Алексея на свободу», - добавил адвокат.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, от ожогов она умерла в больнице 4 ноября. В тот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "законченное убийство".

4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук, 5 августа приговор вступил в силу. Однако неизвестными остаются заказчики убийства. По информации журналистов, посредником между заказчиками и исполнителями убийства был помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Вначале августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что в задержании подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина участвуют иностранные спецслужбы.