Приговор участникам нападения на Гандзюк вступил в силу и принят к исполнению

Генеральная прокуратура заявила, что приговор пяти бывшим участникам АТО, осужденным за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, вступил в силу и принят к исполнению.

Об этом написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на фейсбуке.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на Екатерину Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению", - написал он.

Лысенко уточнил, что вступило в силу определение Днепровского апелляционного суда, которым отклонена апелляционная жалоба председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на приговор убийцам Гандзюк.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "законченное убийство".

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской вынес приговор по делу Гандзюк.

Осуждены пятеро бывших бойцов АТО "Украинской добровольческой армии". Сергей Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Никита Грабчук - к 6 годам, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4 годам, а Виктор Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

Фигурантами преступления также считаются Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

30 июля Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт по Павловскому.

Левин находится за границей. Адвокаты отрицают причастность Левина к убийству Гандзюк. Мангер не задержан и находится на свободе, он также отрицает свою причастность.