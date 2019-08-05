Зеленский рассказал о "нормандском формате" российскому "Коммерсанту"

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российской газете "КоммерсантЪ", приинадлежащей близкому к российскому президенту Владимиру Путину олигарху Алишеру Усманову.

Беседа состоялась во время поездки Зеленского в Трускавец, где проходила "Школа депутата" для парламентариев от пропрезидентской партии "Слуга народа".

В комментарии "Комменсанту" президент рассказал, что рассчитывает на то, что встреча лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится уже этой осенью. По его словам, во время телефонного разговора с Путиным он обсуждал интенсификацию этих переговоров.

"Мы же двигаемся с ними в переговорном процессе в нормандском формате. Поэтому в нашем телефонном режиме мы сказали: давайте двигаться, потому что была большая очень пауза", - сказал Зеленский.

На вопрос, когда может состояться саммит, он ответил: "В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел - во Франции. А там сам бог велел - в сентябре. Я - за начало сентября".

Президент Украины также прокомментировал решения российских властей, касающиеся выдачи паспортов РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Это наши граждане, граждане Украины. Как можно им раздавать паспорта российские? Вы представляете: я или какой-то представитель приезжает в Красноярск или куда-то и берет и раздает украинские паспорта. Разве это правильно?", - сказал Зеленский.

"Я понимаю, что эта традиция давно пошла: и в Крыму раздавались, и в Закарпатье - это известный факт - раздавались как-то тихонько венгерские паспорта. У нас нет двойного гражданства в стране. Это неправильно, незаконно. Должен действовать закон государства Украина, потому что Донецк, Луганск - это наша земля, там живут наши люди. Они сегодня находятся в тяжелейшем состоянии, оккупированном состоянии. Россия говорит, что нет их присутствия на территории Донецка и Луганска. Но если уж нет, какой же смысл тогда раздавать паспорта нашим гражданам?", - подчеркнул президент

Напомним, в течение июля Зеленский занял второе место по упоминаемости в российских СМИ. Отметим, что интервью российскому "Коммерсанту" также дал будущий спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что команде президента "не нужны журналисты для общения с обществом".