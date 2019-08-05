​Минфин США сообщил о дополнительных санкциях против России

Министерство финансов США сообщило о введении дополнительных санкций в отношении Российской Федерации в рамках мероприятий, предусмотренных законом о контроле и уничтожения химического и биологического оружия.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что для введения санкций в действие, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США издало отдельное распоряжение, касающееся РФ.

Распоряжение вступит в силу 26 августа 2019.

Днем ранее Государственный департамент США объявил о введении второго пакета санкции против РФ из-за отравления на территории Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Санкции вступят в силу через 15 дней после уведомления о них Конгресса, ориентировочно - 19 августа. Они предусматривают, что банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенного долга, номинированного не в рублях, и предоставлять российскому правительству кредиты.

Также США намерены в дальнейшем препятствовать предоставлению России финансовой или технической помощи со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Санкции будут действовать не менее 12 месяцев.

Первый пакет санкций из-за отравления Скрипалей вступил в силу в августе 2018 года. Он предусматривает запрет поставки продукции двойного назначения. Второй пакет должен был быть введен через несколько месяцев, если Москва не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия. Тогда говорилось, что в рамках санкций компании "Аэрофлот" запретят летать в США и взаимная торговля может сократиться до минимума.

Напомним, 2 августа 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о втором раунде санкций против РФ.

Бывший двойной агент Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ - "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин). Они прибыли в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - на дверную ручку дома Скрипаля. Действиями группы подозреваемых в отравлении Скрипаля мог руководить старший офицер российской военной разведки Денис Сергеев.

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Но 8 июля 2018 года от "Новичка" скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, ставшая случайной жертвой отравителей.

Москва отрицает обвинения. Президент РФ Владимир Путин называл Петрова и Боширова "частными лицами, не имеющими отношения к разведке". После его заявления оба побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы.