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В США произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими

В штате Огайо, по предварительным данным, погибли 10 человек.

В США произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими
В штате Огайо из-за стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек
Фото: facebook.com/james.m.williams.5

В городе Дейтон, штат Огайо, в результате стрельбы погибли 10 человек, в том числе, стрелок. Об этом пишет Dayton Daily News.

Это вторая за сутки и третья за неделю массовая стрельба с погибшими в США.

"Инцидент произошел возле одного из баров. По данным полиции, стрелков было двое. Один из них сразу был ликвидирован полицейскими. Еще один подозреваемый бежал с места преступления на машине", - сообщает издание.

Источники журналистов уточняют, что погибших могло быть от семи до 10 человек. Официально эти данные не подтверждены.

Стрельба в Огайо произошла буквально через несколько часов после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штата Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Несколько дней назад в Калифорнии 19-летний парень открыл стрельбу на гастрономическом фестивале. Его жертвами стали три человека, еще 12 были ранены. Убийца застрелился.

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