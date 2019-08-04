Скончался шансонье Вилли Токарев

Он был одним из самых известных исполнителей русскоязычного шансона.

На 85-м году жизни скончался знаменитый исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев. Об этом ведущему «Эхо Москвы» Николаю Тамразову сообщила семья артиста.

Причины смерти не уточняются.

Настоящее имя Токарева – Вилен. Его предки походили из кубанских казаков. В 1974 году эмигрировал в США, где приобрел славу самого известного исполнителя русскоязычного шансона. С начала 1990-х годов жил в Москве.

Среди самых известных песен Токарева — «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».

Высказывал пропутинскую позицию.