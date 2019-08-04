Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
Філологи на всі гроші. Підсумки вступної кампанії-2019
Філологи на всі гроші. Підсумки вступної кампанії-2019
Зеленский прокомментировал заявление Богдана об отставке
Зеленский прокомментировал заявление Богдана об отставке
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
ГлавнаяМир

Скончался шансонье Вилли Токарев

Он был одним из самых известных исполнителей русскоязычного шансона.

Скончался шансонье Вилли Токарев
Вилли Токарев
Фото: teleprogramma.pro

На 85-м году жизни скончался знаменитый исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев. Об этом ведущему «Эхо Москвы» Николаю Тамразову сообщила семья артиста.

Причины смерти не уточняются.

Настоящее имя Токарева – Вилен. Его предки походили из кубанских казаков. В 1974 году эмигрировал в США, где приобрел славу самого известного исполнителя русскоязычного шансона. С начала 1990-х годов жил в Москве. 

Среди самых известных песен Токарева — «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».

Высказывал пропутинскую позицию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также