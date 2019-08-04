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Еврокомиссия обязала Ryanair вернуть Франции 8,5 млн евро

Лоукостер получил субсидию в обмен на рекламу города Монпелье.

Еврокомиссия обязала Ryanair вернуть Франции 8,5 млн евро
Фото: EPA/UPG

Еврокомиссия обязала авиакомпанию-лоукостера Ryanair вернуть Франции незаконно полученные 8,5 миллиона евро субсидий. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Немецкая волна.

"Ассоциация по туризму и экономическому развития аэропорта Монпелье (APFTE) выплатила авиакомпании эти деньги в обмен на рекламу Монпелье и региона на сайте Ryanair", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия обнаружила, что соглашение между APFTE и Ryanair было нечестным по отношению к другим авиаперевозчикам, помешало аэропортам региона и противоречило нормам ЕС, регулирующим выделение государственной помощи.

"Конкуренция между аэропортами и авиаперевозчиками имеет решающее значение для потребителей, финансового роста и занятости", - подчеркнула еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Как отмечает издание, за последние несколько лет Еврокомиссия обнаружила ряд случаев, когда местные власти незаконно выделяли субсидии бюджетным авиакомпаниям, чтобы удержать их в аэропортах.

В частности, в 2014 году Еврокомиссия приказала Ryanair вернуть деньги, полученные в рамках сотрудничества с аэропортами Ангулем, Пау и Ним. А в 2018 году Франция конфисковала на время самолет авиакомпании из-за спора по субсидиям.

Ранее сообщалось, что Ryanair запустил рейс из Харькова в Краков.

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