Макрон с Путиным встретятся во Франции в августе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов встретиться лидером РФ Владимиром Путиным 19 августа. Об этом глава французского государства сообщил журналистам на пресс-конференции в городе Борм-ле-Мимоза, передает Le Figaro.

Встреча пройдет в форте Брегансон, летней резиденции президентов Франции.

Макрон отметил, что в этом месте "есть оборудование для телефонных переговоров с другими странами. Там можно принимать иностранных лидеров, именно такая встреча состоится через несколько недель с Владимиром Путиным".

ТАСС пишет, что "визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается".

После переговоров Макрона и Путина 24-26 августа в стране состоится саммит лидеров "Большой семерки". Франция в этом году председательствует в G7, в которую также входят Великобритания, Канада, Германия, Италия, Япония и США. Россию в 2014 году исключили из G8 после того, как она аннексировала украинский Крым.

Ранее сообщалось, что Макрон пообещал Путину приехать в Москву на День победы в 2020 году.