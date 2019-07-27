Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"
Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"
Зеленский с неофициальным визитом прилетел в Одессу на концерт "Лиги смеха"
Зеленский с неофициальным визитом прилетел в Одессу на концерт "Лиги смеха"
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС
В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС
Братья Кличко подали в суд на телеканал "1+1"
Братья Кличко подали в суд на телеканал "1+1"
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ГлавнаяМир

Верховный суд США позволил Трампу использовать $2,5 млрд Пентагона на строительство стены с Мексикой

Решение позволит соорудить стену на 150-километровом участке границы в трех штатах. 

Верховный суд США позволил Трампу использовать $2,5 млрд Пентагона на строительство стены с Мексикой
Фото: EPA/UPG

Верховный суд США принял сторону президента США Дональда Трампа в споре о запланированном строительстве пограничной стены с Мексикой. Об этом сообщает "Немецкая волна".

“В пятницу, 27 июля, суд разрешил правительству США использовать 2,5 млрд долларов из средств Пентагона на возведение участков стены”, - говорится в сообщении.

Дональд Трамп прокомментировал решение суда в своем микроблоге в социальной сети Twitter, назвав его "великой победой в вопросе безопасности границ и верховенства права".

В мае Федеральный суд Калифорнии вынес вердикт, временно запрещающий Трампу использовать средства оборонного ведомства на строительство стены без одобрения Конгресса. Суд также постановил, что правительство не может воспользоваться деньгами, пока в различных судах оспаривается попытка Трампа воспользоваться бюджетом Пентагона. 

Верховный суд США, в свою очередь, отменил ограничительный указ калифорнийского суда и разрешил президенту США использовать средства Минобороны до завершения судебных споров. 

Решение Верховного суда позволит администрации Трампа соорудить стену на 150-километровом участке границы с Мексикой в штатах Аризона, Калифорнией и Нью-Мехико. 

Напомним, сооружение пограничной стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также