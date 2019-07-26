Румыния не пропустила через Дунай российскую военную технику, предназначенную для Сербии

Румыния не разрешила транзит через Дунай российской военной техники для Сербии, поскольку это запрещают европейские санкции, введенные за агрессию РФ против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дул Румынии, сообщает местное издание Mediafax.

В румынском министерстве пояснили, что для выдачи транзитной лицензии на перевозку военной продукции, которая по закону может выдаваться только румынскому оператору, необходимо соблюдение нескольких условий, одно из которых - услуги оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам физических или юридических лиц из России в соответствии с решением 2014/512 / PESC Совета ЕС об ограничительных мерах в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

"Это условие не было выполнено в этой ситуации, поэтому компетентные румынские власти не могли выдать соответствующую лицензию", - заявили в МИД Румынии.

По данным сербских СМИ, речь идет об отправленных 30 танках и 30 БРДМ, которые Белград должен получить на основе контракта между Сербией и Россией.

Дунай - самый дешевый путь трансфера техники из России в Сербию. Обе страны являются частью Конвенции 1998 года о судоходстве по Дунаю. Сербия ссылается на ст. 27 Конвенции, которая предусматривает, что государство может инспектировать груз, перевозимый через его сектор Дуная, но оно не может помешать его прохождению. Это положение распространяется на любой тип груза, как гражданского, так и военного.

СМИ сообщают также, что ранее - 23 июля - в Сербию были поставлены 6 истребителей Миг-29, четыре вертолета MI-17 и MI-35.