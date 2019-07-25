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Президента Туркменистана показали по ТВ после распространения слухов о его смерти

Бердымухамедов впервые за три недели появился на ТВ.

Президента Туркменистана показали по ТВ после распространения слухов о его смерти
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: SNG.Today

Туркменское телевидение вечером в среду показало кадры с президентом страны. Незадолго до этого широко распространились слухи о том, что Гурбангулы Бердымухамедов умер.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В репортаже показано, как глава государства знакомится с проектом нового этапа реновации Ашхабада. Мэр города показывает президенту проекты зданий Ашхабад-сити, а тот уточняет, что для строительства стоит использовать материалы, которые соответствуют природно-климатическим условиям Туркменистана.

Это первое появление Бердымухамедова на ТВ за почти три недели. Из-за долгого отсутствия президента на прошлых выходных появились сообщения о его смерти. Власти Туркменистана эту информацию опровергли.

Позже Узбекистан подтвердил ложность слухов о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Поводом для распространения слухов о смерти президента послужило то, что глава Туркменистана с 5 июля лишь один раз появился на публике. Отсутствие Бердымухамедова может быть связано с тяжелым состоянием его матери, которая находится на лечении в Германии.

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти после смерти своего предшественника Сапармурада Ниязова в декабре 2006 года. С тех пор в стране установилась жесткая диктатура и культ личности Бердымухамедова, которому присвоен титул Аркадаг – Покровитель всех туркмен.

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