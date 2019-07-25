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Трамп ветировал резолюции, запрещающие продажу оружия арабским странам

Конгрессмены пытались остановить продажу оружия в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию.

Трамп ветировал резолюции, запрещающие продажу оружия арабским странам
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Государствами, которым конгрессмены пытались ограничить продажу оружия, являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания.

В направленном в Конгресс объяснении президента говорится, что эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и повредят важным отношениям, которые мы выстроили с нашими союзниками и партнерами".

Конгресс может преодолеть вето, если голосование поддержат более двух третей конгрессменов. При голосовании за резолюции в Сенате документы поддержали 45 и 53 сенатора.

Напомним, в конце мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса заключить ряд соглашений о продаже оружия этим странам в связи с "чрезвычайной ситуацией" из-за иранской угрозы.

В ответ Палата представителей США выдвинула три резолюции против планов продажи оружия, принятые в конце июня, именно на них Трамп наложил вето.

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