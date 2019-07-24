Джонсон заявил о выходе Великобритании из ЕС до 31 октября

Премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, выступая в среду с программной речью после официального вступления в должность, пообещал во что бы то ни стало вывести страну из ЕС до 31 октября этого года. Об этом пишет британская служба "Би-Би-Си".

"Народ Великобритании устал ждать, время действовать. Мы покинем (ЕС) 31 октября безо всяких "если" и безо всяких "но", - заявил Джонсон.

При этом он пообещал выработать новое и лучшее соглашение с ЕС.

"Мы не хотим выхода без сделки. Но ведь разумно проводить подготовку на случай такого развития событий", - добавил Джонсон.

Новый премьер, в частности, намерен избавиться от "страховочного плана" по ирландской границе. Этот план вызывает недовольство британского парламента, считающего, что он излишне привязывает Великобританию к нормам ЕС.

Напомним, сегодня Джонсон прибыл на аудиенцию к королеве, что фактически означает его вступление в должность, а оттуда направился в резиденцию на Даунинг-стрит 10.