В Беларуси смягчили наказание по антинаркотической статье

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о сокращении нижнего предела наказания за антинаркотические статьи.

Об этом сообщается на сайте президента.

Если раньше по ч.2 и 3 328-й статьи Уголовного кодекса Беларуси "незаконный оборот наркотиков" нижний предел наказания составлял 5 и 8 лет, то после указа Лукашенко он сокращается до 3 и 6 лет соответственно.

"Корректировка Уголовного кодекса позволит судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения", - отмечается в сообщении.

Также вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга, а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.

Напомним, в 2016 году суд в Минске приговорил 17 наркодилеров к 218 годам лишения свободы.

Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в Беларуси ужесточили в 2015 году, когда вступил в силу президентский декрет №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков". С этого момента по 328-й статье стали привлекать к отвестственности с 14 лет.

Правозащитники называют наказание по этой статье неадекватными и чрезмерно жесткими. Вместо того, чтобы бороться с наркодилерами, власти сделали ставку на устрашение и жесткое наказания тех, кто употребляет наркотики, считают они.