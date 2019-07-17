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Белорусское следствие предъявило обвинения двум россиянам по делу о взрыве салютов

Сотрудникам компании, поставлявшей пиротехнику, грозит до 7 лет заключения.

Белорусское следствие предъявило обвинения двум россиянам по делу о взрыве салютов
Фото: Следственный комитет РБ

Двум сотрудникам российской компании "Пиро Росс" предъявлены обвинение по делу о взрыве во время запуска фейерверка в Минске в День независимости Беларуси. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные посольства РФ.

В то же время Следственный комитет Беларуси не подвердил выдвижение обвинений. "Можем сказать, что следствие продолжается", - цитирует заявление следкома белорусский проект "Хартыя 97".

Напомним, во время салюта в Минске 3 июля несколько фейерверков взорвались у земли. Погибла пожилая женщина, еще 10 человек пострадали, в ближайших зданиях выбило стекла.

После этого правоохранители задержали двух россиян - Максима Сапронова и Константина Денисова - которые доставили фейерверки. Дело против них расследуют по статье о нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшие по неосторожности смерть человека (до семи лет лишения свободы)

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