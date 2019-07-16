Помощника главы МВД Италии допросили по делу о нелегальном финансировании из России

Его голос был идентифицирован на записи секретных переговоров в одном из отелей Москвы.

Помощника министра внутренних дел Италии Джанлуку Савоини в понедельник, 15 июля, вызвали на допрос по делу о предполагаемом финансировании ультраправой партии "Лига" со стороны России.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее, как сообщала итальянская пресса, голос Савоини был идентифицирован на записи секретных переговоров в одном из отелей Москвы. На встрече в российской столице якобы обсуждался перевод в пользу "Лиги" 58 млн евро через скидки на российские нефтяные сделки.

По данным СМИ, другим итальянцем, присутствовавшим на встрече, был адвокат Джанлука Меранда. В ближайшие дни его также могут допросить.

Глава итальянского МВД Маттео Сальвини также отрицает, что получал деньги от России. Как известно, он и ранее высказывался в поддержку Владимира Путина и за отмену европейских антироссийских санкций, но утверждал, что делал это бесплатно и "никогда не брал ни одного рубля, евро, доллара или литра водки у России".

Ранее, в воскресенье, в администрации премьера Италии Джузеппе Конте дистанцировались от Савоини после того, как в СМИ появились сообщения, что 4 июля он присутствовал на торжественном обеде, устроенном для Путина. В администрации уточнили, что в число приглашенных на обед входили все, кто участвовал в российско-итальянском форуме, прошедшем за несколько часов до торжественного обеда.

Напомним, в феврале в СМИ появилась информация о том, что вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент.