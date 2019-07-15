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Евросоюз принял санкции против Турции

Турция порводит разведку залежей нефти и газа у побережья Кипра.

Евросоюз принял санкции против Турции
Фото: investigator.org.ua

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник, 15 июля, приняли штрафные меры в ответ на действия Турции по разведке газовых и нефтяных залежей у побережья Кипра, передает DW.

В обнародованном тексте решения отмечается, что речь идет, в частности, о сокращении финансовых выплат Евросоюза Турции и прекращении переговоров по соглашению об авиасообщении.

"Провокации со стороны Турции для нас всех являются неприемлемыми, и мы находимся на стороне Кипра", - заявил госминистр по европейским вопросам в МИД Германии Михаэль Рот в Брюсселе.

Отмечается, что если Турция не изменит свое поведение, в ЕС могут прибегнуть и к другим штрафным мерам, в частности, к санкциям в отношении привлеченных к работам по бурению предприятий или отдельных лиц.

Напомним, причиной такого решения со стороны ЕС стали действия Турции, направленные на разведку залежей нефти и газа у побережья Кипра.

Турция оккупирует северную часть острова с 1974 года и считает эти воды своей территорией. В то же время Евросоюз и член ЕС Кипр считают все воды вокруг острова кипрской территорией. Участники саммита стран ЕС еще 20 мая пригрозили Анкаре санкциями в случае продолжения работ в кипрских водах.

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