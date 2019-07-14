На севере Швеции в результате крушения самолета погибли девять человек

Авиакатастрофа произошла недалеко от города Умео.

На севере Швеции в результате крушения небольшого спортивного самолета погибли девять человек.

Об этом пишет Reuters.

Авиакатастрофа произошла недалеко от города Умео в провинции Вестерботтен.

Самолет, перевозивший парашютистов, вылетел из аэропорта Умео в 13:30 по местному времени и вскоре упал в дельте реки Умеэльвен.

По данным норвежских СМИ, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.

Погибли все, кто находился на борту.