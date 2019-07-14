На севере Швеции в результате крушения самолета погибли девять человек

На севере Швеции в результате крушения небольшого спортивного самолета погибли девять человек.
Об этом пишет Reuters.
Авиакатастрофа произошла недалеко от города Умео в провинции Вестерботтен.
Самолет, перевозивший парашютистов, вылетел из аэропорта Умео в 13:30 по местному времени и вскоре упал в дельте реки Умеэльвен.
По данным норвежских СМИ, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Погибли все, кто находился на борту.