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На севере Швеции в результате крушения самолета погибли девять человек

Авиакатастрофа произошла недалеко от города Умео.

На севере Швеции в результате крушения самолета погибли девять человек
Фото: wikipedia.org

На севере Швеции в результате крушения небольшого спортивного самолета погибли девять человек.

Об этом пишет Reuters.

Авиакатастрофа произошла недалеко от города Умео в провинции Вестерботтен.

Самолет, перевозивший парашютистов, вылетел из аэропорта Умео в 13:30 по местному времени и вскоре упал в дельте реки Умеэльвен.

По данным норвежских СМИ, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.

Погибли все, кто находился на борту.

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