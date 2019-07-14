Фото: EPA/UPG

На Елисейских полях в Париже в воскресенье прошел парад, посвященный национальному празднику - Дню взятия Бастилии, пишут французские СМИ.

В параде приняли участие более 4 тыс. военных, около 200 единиц техники, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.

Фото: EPA/UPG

Для президента Франции Эммануэля Макрона этот парад стал уже третьим после его избрания в 2017 году. На него глава государства прибыл в 10:00 по парижскому времени на открытом военном автомобиле, а затем присоединился к высокопоставленным гостям на трибунах на площади Согласия.

Фото: EPA/UPG

На трибунах присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Нидерландов Марк Рютте. Также приглашение получили генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Фото: EPA/UPG

Среди людей, собравшихся посмотреть парад, присутствовали и "желтые жилеты", на протяжении долгого времени проводящие акции протеста во Франции. Активисты, державшие в руках желтые воздушные шарики, освистали Макрона, сообщает газета Le Monde.

Также над Елисейскими полями пролетела пилотажная группа "Патруль де Франс", прочертившая в небе флаг Франции.

Фото: EPA/UPG

Одним из наиболее запоминающихся событий парада стал полет французского спортсмена Фрэнки Запата на реактивной платформе собственного изобретения "флайборд". Платформа, снабженная пятью турбореакивными двигателями, подняла изобретателя на несколько десятков метров над Елисейскими полями. Запата во время полета держал в руках винтовку. Минобороны Франции изучает возможность использования этой платформы в военных целях, сообщает телеканал BFM TV.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

14 июля во Франции отмечается национальный праздник, который связан с Великой французской революцией, а именно с днем взятия парижской крепости Бастилия в 1789 году. Постановление о празднике было принято 6 июля 1880 года.