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Минфин США предупредил, что денег может не хватить уже в сентябре

Федеральное правительство не имеет возможности занимать деньги с марта.

Минфин США предупредил, что денег может не хватить уже в сентябре
Стивен Мнучин
Фото: EPA/UPG

Правительству США потребуется больше займов, чем ожидалось. Об этом говорится в письме министра финансов США Стивена Мнучина в Конгресс, передает Голос Америки.

В письме, адресованном спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и руководству Сената, Мнучин указывает, что денег может не хватить на финансирование обязательств уже в сентябре, что рискует привести к дефолту по государственному долгу.

"На основе новых прогнозов существует сценарий, когда деньги закончатся в начале сентября, перед тем, как Конгресс вернется к работе", - говорится в письме.

Мнучин обратился к Конгрессу с просьбой разрешить правительству провести новые заимствования и проголосовать за это еще до начала парламентских каникул в августе.

Пелоси и Мнучин уже обсуждали возможность как можно раньше начать согласование поднятия лимита на займы.

Ограничение на долг США сейчас составляет 22 триллиона долларов. Этот лимит был снят в рамках договоренности о бюджете 2018 года и восстановлен в марте этого года.

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