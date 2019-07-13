Меркель призвала противников правых экстремистов брать пример с участников покушения на Гитлера

Незадолго до 75-й годовщины покушения на Адольфа Гитлера канцлер ФРГ Ангела Меркель записала видеоподкаст, в котором назвала одного из главных участников операции - полковника вермахта Клауса Шенка фон Штауффенберга - и его сообщников примером, на который должны ориентироваться противники правого экстремизма сегодня.

Видео размещено в субботу, 13 июля, на сайте информационной службы федерального правительства, передает DW.

"Этот день напоминает нам не только об участниках операции 20 июля, но и обо всех тех, кто выступал против господства национал-социализма. Мы и сегодня должны противостоять всем тенденциям, которые стремятся подорвать демократию", - заявила Меркель.

Канцлер Германии напомнила о недавнем убийстве Вальтера Любке - немецкого политика, выступавшего в поддержку приема беженцев. Следствие предполагает, что преступление могло иметь правоэкстремистскую подоплеку.

По словам Меркель, этот случай показал, как важно поддерживать тех, кто готов в политических вопросах брать на себя ответственность за принятие решений.

"Мы приветствуем желание каждого в нашем обществе вносить свой вклад в укрепление демократии, в сильное гражданское общество и в то, чтобы правый экстремизм был лишен шансов на существование", - сказала глава германского правительства.

Заговор 20 июля 1944 года известен также как операция "Валькирия". Сторонники германского Сопротивления, прежде всего, военные вермахта, преследовавшие цель убить Гитлера, намеревались осуществить госпереворот и свергнуть нацистское правительство.

Клаус Шенк фон Штауффенберг пронес в своем портфеле взрывное устройство в ставку Гитлера "Волчье логово", где проходило совещание с участием фюрера. Четыре человека были убиты, множество ранено, сам Гитлер, однако, уцелел. Штауффенберг и еще три высокопоставленных офицера были расстреляны в ночь 20 июля, еще одному генерал-полковнику тогда же разрешили покончить жизнь самоубийством.