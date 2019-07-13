Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Новый начальник СБУ на Закарпатье запретил сотрудникам джинсы и бороды
Новый начальник СБУ на Закарпатье запретил сотрудникам джинсы и бороды
В "Слуге народа" наметились разногласия из-за идеологии
В "Слуге народа" наметились разногласия из-за идеологии
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
ГлавнаяМир

Меркель призвала противников правых экстремистов брать пример с участников покушения на Гитлера

20 июля исполняется 75 лет операции "Валькирия".

Меркель призвала противников правых экстремистов брать пример с участников покушения на Гитлера
Фото: EPA/UPG

Незадолго до 75-й годовщины покушения на Адольфа Гитлера канцлер ФРГ Ангела Меркель записала видеоподкаст, в котором назвала одного из главных участников операции - полковника вермахта Клауса Шенка фон Штауффенберга - и его сообщников примером, на который должны ориентироваться противники правого экстремизма сегодня. 

Видео размещено в субботу, 13 июля, на сайте информационной службы федерального правительства, передает DW.

"Этот день напоминает нам не только об участниках операции 20 июля, но и обо всех тех, кто выступал против господства национал-социализма. Мы и сегодня должны противостоять всем тенденциям, которые стремятся подорвать демократию", - заявила Меркель.

Канцлер Германии напомнила о недавнем убийстве Вальтера Любке - немецкого политика, выступавшего в поддержку приема беженцев. Следствие предполагает, что преступление могло иметь правоэкстремистскую подоплеку.

По словам Меркель, этот случай показал, как важно поддерживать тех, кто готов в политических вопросах брать на себя ответственность за принятие решений. 

"Мы приветствуем желание каждого в нашем обществе вносить свой вклад в укрепление демократии, в сильное гражданское общество и в то, чтобы правый экстремизм был лишен шансов на существование", - сказала глава германского правительства.

Заговор 20 июля 1944 года известен также как операция "Валькирия". Сторонники германского Сопротивления, прежде всего, военные вермахта, преследовавшие цель убить Гитлера, намеревались осуществить госпереворот и свергнуть нацистское правительство. 

Клаус Шенк фон Штауффенберг пронес в своем портфеле взрывное устройство в ставку Гитлера "Волчье логово", где проходило совещание с участием фюрера. Четыре человека были убиты, множество ранено, сам Гитлер, однако, уцелел. Штауффенберг и еще три высокопоставленных офицера были расстреляны в ночь 20 июля, еще одному генерал-полковнику тогда же разрешили покончить жизнь самоубийством.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также