Торговая комиссия США одобрила рекордный штраф в $5 млрд для Facebook

Федеральная торговая комиссия США (FTC), защищающая права потребителей, одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 млрд долларов. Об этом пишет издание The Wall Street Journal в пятницу, 12 июля.

Следующим шагом должно стать согласие Минюста США.

"Поводом для штрафа стал скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года, которая незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook и передала их третьим лицам, в том числе, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа", - говорится в материале.

В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев по этому поводу отказались.

Издание отмечает, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов когда-либо накладывала на технологические компании.

По данным, которые в апреле представил Facebook, сумма штрафа вдвое превышает чистый доход компании в первом квартале.

Напомним, скандал с Cambridge Analytica разгорелся в начале 2018 года. Весной того же года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

За последние два года Facebook несколько раз терял данные пользователей или предоставлял к ним доступ третьих лиц.

Ранее сообщалось, что Германия оштрафовала Facebook на 2 миллиона евро из-за неполного отчета о работе с жалобами пользователей на противоправные публикации.