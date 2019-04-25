Facebook могут оштрафовать на 5 миллиардов долларов

Это вдвое больше чистого дохода компании в первом квартале.

Социальная сеть Facebook может получить штраф в размере до 5 млрд долларов по результатам расследования Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission - FTC). Об этом сообщает Associated Press.

Отчет комиссии касается соблюдения требований конфиденциальности пользователей, сроки объявления результатов расследования пока не называются. Однако Фейсбук в ежеквартальном отчете о доходах отметил, что откладывал на случай возможного штрафа 3 млрд долларов.

В среду, 24 апреля, социальная сеть заявила, что ее чистый доход в январе-марте составил 2,43 млрд долларов, или 85 центов в на акцию. Это на 51% меньше по сравнению с 4,99 млрд долларов США, или 1,69 долларов США на акцию, в 2018 году.

Выручка выросла на 26% до 15,08 млрд долларов. Годом ранее, без учета платы, Facebook заработал 1,89 долларов за акцию.

Ежемесячная база пользователей Facebook выросла на 8% до 2,38 млрд. Число ежедневных пользователей выросло на 8% до 1,56 млрд.

FTC изучает вопрос о том, нарушил ли Facebook собственное соглашение от 2011 года, обещающее защитить конфиденциальность пользователей. Напомним, за последние два года Facebook несколько раз терял данные пользователей или предоставлял к ним доступ третьих лиц.