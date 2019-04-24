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Чешское издание извинилось перед Зеленским, но изменили только заголовок

Заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменено на "Еврей возглавил Украину".

Чешское издание извинилось перед Зеленским, но изменили только заголовок
Фото: facebook/Владимир Зеленский

Редакция Český rozhlas Plus изменила заголовок материала о Владимире Зеленском после требования посольства Украины в Чехии.

Об этом говорится в письме, которое получило Посольство Украины в Чешской Республике.

Соответствующее письмо посольство обнародовало в Facebook.

"Что касается заголовка, то я считаю его неудачным, и поэтому мы изменили его. Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они внимательно будут читать весь текст, чтобы понять контекст", - говорится в письме шеф-редактора.

Так, заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменили на "Еврей возглавил Украину".

В то же время, содержание комментария Яна Фингерланда о результатах президентских выборов в Украине в программе "Мнения и аргументы" руководство редакции считает "фактически правильным" и ничего предосудительного в нем не усматривает, как не усматривает и причин для удаления текста с сайта и аудиоархива.

Скандальный материал издание в виде авторской колонки обозревателя Яна Фингерланда опубликовало 23 апреля. В статье отмечается, что три четверти избирателей выбрали открыто еврейского кандидата в президенты.

Напомним, что вечером 23 апреля Центризбирком Украины завершил подсчет электронных протоколов. Данные подсчета свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов одержал шоумен Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.

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