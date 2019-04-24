Чешское издание извинилось перед Зеленским, но изменили только заголовок

Редакция Český rozhlas Plus изменила заголовок материала о Владимире Зеленском после требования посольства Украины в Чехии.

Об этом говорится в письме, которое получило Посольство Украины в Чешской Республике.

Соответствующее письмо посольство обнародовало в Facebook.

"Что касается заголовка, то я считаю его неудачным, и поэтому мы изменили его. Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они внимательно будут читать весь текст, чтобы понять контекст", - говорится в письме шеф-редактора.

Так, заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменили на "Еврей возглавил Украину".

В то же время, содержание комментария Яна Фингерланда о результатах президентских выборов в Украине в программе "Мнения и аргументы" руководство редакции считает "фактически правильным" и ничего предосудительного в нем не усматривает, как не усматривает и причин для удаления текста с сайта и аудиоархива.

Скандальный материал издание в виде авторской колонки обозревателя Яна Фингерланда опубликовало 23 апреля. В статье отмечается, что три четверти избирателей выбрали открыто еврейского кандидата в президенты.

Напомним, что вечером 23 апреля Центризбирком Украины завершил подсчет электронных протоколов. Данные подсчета свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов одержал шоумен Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.