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В Египте на референдуме одобрили реформу, которая позволит ас-Сиси остаться у власти до 2030 года

"За" проголосовали 88,8% избирателей.

В Египте на референдуме одобрили реформу, которая позволит ас-Сиси остаться у власти до 2030 года
Фото: EPA/UPG

Египтяне на референдуме проголосовали за поправки в Конституцию, которые позволят президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси остаться при власти до 2030 года.

Каирская газета "Аль-Ахрам" сообщила, что в референдуме приняли участие 27,2 млн человек, или 44,33% от общего числа избирателей. 88,83% из них (за вычетом недействительных бюллетеней) поддержали поправки, 11,17% проголосовали против.

Глава Национальной избирательной комиссии Египта Лашин Ибрагим сообщил, что голосование было "прозрачным и проходило под контролем СМИ и неправительственных организаций".

Конституционные поправки предусматривают продление срока президентских полномочий с 4 до 6 лет. Решение вступит в силу немедленно, то есть второй срок президента ас-Сиси закончится не в 2022 году, а в 2024-м.

При этом ему будет позволено баллотироваться снова.

Президент Египта также будет наделен новыми полномочиями по назначению судей. Кроме того, планирует создать вторую палату парламента (Сенат), треть которой будет назначить президент, и ввести пост вице-президента.

Напомним, что ас-Сиси впервые был избран президентом Египта в 2014 году, тогда за него проголосовали 96,91% избирателей. В 2018 году он переизбрался на второй срок с результатом 97,08%.

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