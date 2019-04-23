Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
ГлавнаяМир

На Шри-Ланке задержали 40 человек по подозрению в причастности к терактам

Количество жертв взрывов увеличилось до 310 человек.

На Шри-Ланке задержали 40 человек по подозрению в причастности к терактам
Фото: EPA/UPG

Число погибших в серии террористических атак на Шри-Ланке выросло до 310 человек, еще 480 пострадали. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.

По подозрению в причастности к терактам арестованы 40 человек, в том числе водитель фургона, использованного террористами, и владелел дома, где останавливались некоторые из них.

С 22 апреля на Шри-Ланке действует чрезвычайное положение, которое дает военным более широкие полномочия для задержания подозреваемых в совершении атаки. Так же было на протяжении 26-летней гражданской войны в стране, закончившейся в 2009 году.

Напомним, утром в воскресенье, 21 апреля, когда католики отмечали Пасху, у храмов и отелей на Шри-Ланке была совершена серия взрывов. Днем позже при попытке обезвредить бомбу у церкви в столице Коломбо произошел еще один взрыв, никто не пострадал. Власти страны возложили ответственность за нападения на исламистскую группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания».

Украинцев среди погибших нет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также