На Шри-Ланке задержали 40 человек по подозрению в причастности к терактам

Число погибших в серии террористических атак на Шри-Ланке выросло до 310 человек, еще 480 пострадали. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.

По подозрению в причастности к терактам арестованы 40 человек, в том числе водитель фургона, использованного террористами, и владелел дома, где останавливались некоторые из них.

С 22 апреля на Шри-Ланке действует чрезвычайное положение, которое дает военным более широкие полномочия для задержания подозреваемых в совершении атаки. Так же было на протяжении 26-летней гражданской войны в стране, закончившейся в 2009 году.

Напомним, утром в воскресенье, 21 апреля, когда католики отмечали Пасху, у храмов и отелей на Шри-Ланке была совершена серия взрывов. Днем позже при попытке обезвредить бомбу у церкви в столице Коломбо произошел еще один взрыв, никто не пострадал. Власти страны возложили ответственность за нападения на исламистскую группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания».

Украинцев среди погибших нет.