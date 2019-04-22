На Шри-Ланке при попытке разминирования взорвался фургон

Власти страны получили сообщение о готовящемся терракте несколько недель назад.

В столице Шри-Ланки, Коломбо, сегодня днем прогремел взрыв недалеко от церкви Святого Антония. Взрыв произошел при попытке разминирования фургона, передает NBC News.

По данным агентства Reuters, саперы пытались обезвредить взрывное устройство в фургоне, но оно взорвалось. Информации о новых раненых не поступало, однако по фото с места взрыва можно судить об одном пострадавшем.

Взрыв у церкви был небольшим, но вызвал панику.

Напомним, накануне на Шри-Ланке произошло восемь взрывов в церквях и дорогих гостиницах в трех городах - Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Следствие считает, что взрывы совершили семь смертников. Организовала серию терактов местная исламистская группировка, ей могли помогать из-за рубежа, считают в правительстве.

В результате погибли, по последним данным, 290 человек, около 500 человек получили ранения. Задержаны 24 человека.

В начале апреля правительство Шри-Ланки получило предупреждение, что в стране готовятся теракты в церквях и местах, посещаемых туристами. Пять дней спустя полиция получила имена предполагаемых организаторов, но власти не ожидали, что эти планы осуществятся так скоро и теракты будут столь масштабными.