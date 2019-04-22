Президент Молдовы Додон надеется на встречу с Зеленским

Игорь Додон поздравил его с победой на выборах.

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на скорую встречу с ним.

Об этом говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте администрации президента Молдовы.

"Ваше Превосходительство. Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей. Убежден, что Ваша деятельность на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Украины во имя и на благо её трудолюбивого народа", - говорится в тексте поздравления.

Отмечается, что Додон надеется, что дружеские отношения между странами будут и дальше развиваться и укрепляться.

"В этом контексте, надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений. Желаю Вам, Ваше Превосходительство, крепкого здоровья, новых свершений и побед и прошу принять заверения в моем глубоком к Вам уважении", - отметил Додон.

Напомним, Додон является президентом Молдовы с декабря 2016 года. Он занимает пророссийские позиции и считает, что возглавляемая им страна может "исчезнуть", если вступит в Евросоюз. Додон считается другом российского президента Владимира Путина.

На протяжении двух с лишним лет на посту президента Додон неоднократно предпринимал попытки встретиться с президентом Украины, но Петр Порошенко категорически отказывался от встреч, хотя приезжал в Молдову и несколько раз встречался с премьер-министром Павлом Филипом.

Условием для диалога с президентом Молдовы Порошенко называл то, чтобы Додон поддержал целостность Украины включая Крым.