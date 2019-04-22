В Северной Македонии два кандидата в президенты набрали по 42%

Явка лишь немного превысила минимально необходимую.

Фото: EPA/UPG Стево Пендаровски

В Северной Македонии 21 апреля состоялся первый тур выборов президента. Ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, и соответственно, 5 мая там состоится второй тур.

В нем встретятся прозападный кандидат от правящей коалиции Стево Пендаровски и кандидат от правоцентристской оппозиции Гордана Силяновска-Давкова, свидетельствуют данные македонского центризбиркома.

Фото: EPA/UPG Гордана Силяновска-Давкова

Они набрали почти одинаковое количество голосов. За Пендаровски проголосовали 42,85% избирателей (323,8 тысячи человек), за Силяновскую-Давкову - 42,24% (319,2 тысячи человек).

Ставший третьим этнический албанец Блерим Река набрал 10,57% голосов, за него проголосовали 79,9 тысячи человек.

Явка на выборах в Северной Македонии составила 41,8% при минимально необходимой 40%.

Стево Пендаровски второй раз баллотируется в президенты. В 2014 году он уступил уступил нынешнему президенту страны Герге Иванову.

Силяновска-Давкова еще в начале 90-х годов была министром в правительстве, потом долгое время была членом Венецианской комиссии.