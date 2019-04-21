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На Шри-Ланке установили личности 11 погибших иностранцев

Украинцев среди жертв взрывов на Шри-Ланке нет.

На Шри-Ланке установили личности 11 погибших иностранцев
Фото: EPA/UPG

Среди иностранцев, которые погибли в результате серии взрывов на острове Шри-Ланка в воскресенье, уже идентифицировано 11 человек.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Шри-Ланки.

"После взрывов в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа количество иностранцев, которые погибли и были идентифицированы в государственной больнице Коломбо, составляет 11 человек. Погибли: трое граждан Индии, один гражданин Португалии, двое граждан Турции и трое граждан Великобритании и двое граждан, которые имеют гражданство США и Великобритании", - говорится в сообщении.

Кроме того, хотя по сообщениям пропали без вести девять иностранных граждан, в морге судебной медицинской службы Коломбо находятся 25 неопознанных тел.

Кроме того, по состоянию на 18:00, 19 иностранных граждан, пострадавших в результате нападений, проходят лечение в Национальной больнице Коломбо.

Как сообщалось, по меньшей мере 215 человек погибли в результате восьми взрывов в Коломбо и других городах Шри-Ланки.

По данным украинского МИД, украинцев среди жертв взрывов на Шри-Ланке нет.

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