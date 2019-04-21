На Шри-Ланке при взрывах во время пасхальной службы погибли 100 человек (обновлено)

На Шри-Ланке сегодня утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, на данный момент известно о гибели не менее 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается по меньшей мере о четырех взрывах в столице страны Коломбо и соседнем городе Негомбо: два из них произошли в католических церквях и два - в отелях. По предварительным данным, в результате взрывов погибли не менее десяти человек, более 50 получили ранения.

Ни одна из террористических организация не заявляла о своей ответственности за взрывы.

Обновление. По данным британской службы BBC, прозвучало 6 взрывов: три в гостиницах и три в церквях. В частности, в церквях, расположенных в городах Коччкаде, Негомбо и Баттикалоа. Все отели, в которых произошли взрывы, расположены в Коломбо.

По обновленным данным, жертвами взрывов стали по меньшей мере 100 человек, количество пострадавших превышает две сотни.

Напомним, в середине марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети - "Аль-Нур" в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд. При нападении погибли 50 человек. Подозреваемым в организации нападения считают 28-летнего австралийца.