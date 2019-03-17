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Премьер Новой Зеландии получила манифест от террориста за 9 минут до атаки в мечетях

Конкретных сведений в нем не было.

Премьер Новой Зеландии получила манифест от террориста за 9 минут до атаки в мечетях
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
Фото: EPA\UPG

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн получила манифест от террориста за несколько минут до кровавой стрельбы в мечетях, в результате которых погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом пишет Guardian.

Офис премьера был одним из 30, к кому попало письмо. Документ не содержал адреса или конкретные сведения об атаке.

"Я была одной из более чем 30 получателей манифеста, который был разослан за девять минут до нападения. Оно не содержало сведений относительно места, оно не содержало конкретных деталей", - сказала она.

По ее словам, канцелярия за две минуты после получения сообщила службе парламентской безопасности о его получении.

Ардерн добавила, если бы в письме были налицо хоть какие-то детали, которые позволили действовать - власть бы действовала.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети. В теракте погибли по меньшей мере 49 человек.

Главный подозреваемый - 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, в течение 17 минут транслировал в своем аккаунте Twitter все происходящее.

Таррант оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором объяснил, кем он был, и свои мотивы нападения. Он заявил, что он "28-летний белый австралиец и расист". В манифесте он также упомянул Украину.

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