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В Словакии прошел первый тур президентских выборов

Более 40% голосов получила антикоррупционная активистка Зузана Чапутова.

В Словакии прошел первый тур президентских выборов
Зузана Чапутова
Фото: EPA\UPG

Во второй тур президентских выборов в Словакии вышли адвокат и антикоррупционная активистка Зузана Чапутова, которая обошла всех оппонентов, в частности, ближайшего соперника и кандидата от власти - вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Об этом со ссылкой на словацкое издание Aktuality.sk пишет Европравда.

Чапутова в первом туре получила поддержку 40,57% голосов избирателей, Шефчович - 18,66%. И Чапутова, и Шевчович, считаются дружественными к Украине политиками.

Две следующие позиции заняли кандидаты с откровенно пророссийскими взглядами. За Штефана Гарабина проголосовали 14,35% избирателей, за ультраправого Марианна Котлебу - 10,39%.

Поддержка Чапутовой начала расти во время массовых акций протеста, вызванных убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка, который писал о коррупции во власти.

В Чапутовой мало политического опыта, благодаря этому, в частности, она привлекла голоса избирателей, разочарованных коррумпированной властью. Считалось, что Чапутова имела небольшие шансы победить уже в первом туре. Если она победит, то станет первой женщиной-президентом в Словакии.

Кандидатуру Чапутовой поддержал действующий президент Словакии Андрей Киска, который решил не выдвигаться на второй срок.

Явка в первом туре выборов составила 48,74%. Второй тур президентских выборов состоится 30 марта.

Президент в Словакии - в основном церемониальная должность, но он имеет ограниченные права ветировать принятые парламентом законы, назначать премьер-министра и судей Конституционного суда.

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