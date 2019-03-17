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На стройке возле Вавельского замка в Кракове погиб украинец

Произошел оползень земли.

На стройке возле Вавельского замка в Кракове погиб украинец
На стройке возле Вавельского замка в Кракове погиб украинец
Фото: gazetakrakowska.pl

Гражданин Украины погиб в субботу, 16 марта, в Кракове во время строительных работ возле королевского замка на Вавеле. Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

Рабочие реконструировали подпорную стену у Вавельского замка, где около 8 утра произошел оползень земли, говорится в материале.

Под обрушенной стеной и землей оказался 45-летний украинец.

Отмечается, что на место чрезвычайной ситуации сразу прибыли спасательные службы и извлекли рабочего из-под завала. Его реанимация длилась около часа, но спасти мужчину не удалось.

Фото: gazetakrakowska.pl

Ранее сообщалось, что около девяти миллионов украинцев работают за границей. Больше всего - в Польше.

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