На стройке возле Вавельского замка в Кракове погиб украинец

Гражданин Украины погиб в субботу, 16 марта, в Кракове во время строительных работ возле королевского замка на Вавеле. Об этом сообщает Gazeta Krakowska.
Рабочие реконструировали подпорную стену у Вавельского замка, где около 8 утра произошел оползень земли, говорится в материале.
Под обрушенной стеной и землей оказался 45-летний украинец.
Отмечается, что на место чрезвычайной ситуации сразу прибыли спасательные службы и извлекли рабочего из-под завала. Его реанимация длилась около часа, но спасти мужчину не удалось.
Ранее сообщалось, что около девяти миллионов украинцев работают за границей. Больше всего - в Польше.