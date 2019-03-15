Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций

Российский олигарх Олег Дерипаска подал в суд против министерства финансов США и руководителя этого ведомства Стивена Мнучина, сообщает Bloomberg.

В иске, поданном в суд округа Колумбия, Дерипаска требует снять введенные против него санкции и убрать свое имя из "кремлевского доклада". По мнению истца, то, как ввели ограничения против него, противоречит конституции США.

В документе олигарх называет себя "жертвой" политической борьбы и оценивает потери, которые он понес с момента введения санкций, в $7,5 млрд, или 81% своего состояния из-за санкций. Санкции привели к "полному уничтожению богатства и репутации Дерипаски и лишили его "средств к существованию", говорится в документе.

Еще он хочет получить доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки, а также требует определения слова "олигарх". Дерипаску интересуют критерии, по которым он подпадает под это понятие.

После введения американских санкций Дерипаска вынужденно продал контрольный пакет в фирмах "Русал" и En+. Это было условием сохранения доступа компаний к американскому рынку. В январе 2019 США сняли санкции с компаний Дерипаски.

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Вместе с ним в списке оказались еще 23 россиянина, в частности, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин, глава Газпромбанка Андрей Акимов и другие.

Имя российского миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что сейчас уже осужденный за мошенничество и уход от налогов экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску, а с бизнесменом контактировал через Константина Килимника. В США его связывают с российской разведкой.



