Трамп впервые использовал вето и защитил свой указ о режиме ЧП на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который мог блокировать его указ, вводящий режим чрезвычайного положения на южной границе страны.

Об этом сообщает Голос Америки.

Вероятно, 26 марта Палата представителей Конгресса США, в котором большинством обладают демократы, попытается преодолеть вето. Однако, скорее всего, для этого не хватит голосов – для преодоления вето требуется, чтобы этот шаг поддержали не менее двух третей конгрессменов. Даже если Палата представителей примет соответствующее решение, этот шаг вероятнее всего не получит достаточной поддержки в Сенате, где большинство имеют республиканцы.

Накануне Сенат США проголосовал за отмену чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой стал одним из центральных во время президентских выборов 2016 года, вероятнее всего он останется в повестке дня и на предстоящих выборах 2020 года.

Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение 15 февраля, чтобы в обход Конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Режим чрезвычайного положения допускает предоставление президенту США расширенных полномочий для борьбы с кризисом. Оппоненты Трампа считают это злоупотреблением должностными возможностями.

Напомним, 22 декабря 2018 года правительство США частично прекратило работу после того, как Трамп и Конгресс не смогли утвердить бюджет из-за вопроса финансирования стены на границе с Мексикой. Без денежного довольствия остались 9 министерств, включая Госдеп. В конце января, на 35-й день шатдауна, стороны договорились о прекращении шатдауна и работе правительства на условиях временного финансирования.