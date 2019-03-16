Прокуратура Италии заявила, что свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

Прокуратура Италии заявила, что смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ». Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Фадил госпитализировали 29 января. Вскоре она попала в реанимацию. По словам врачей, она испытывала сильную боль, у нее наблюдались симптомы отказа органов. 1 марта 34-летняя женщина скончалась.

Следствие изъяло всю врачебную документацию и добилось проведения токсикологической экспертизы. Результаты экспертизы были получены 6 марта. Причиной смерти, как установили эксперты, могло быть отравление «смесью радиоактивных веществ», говорится в материале агентства.

La Repubblica пишет, что одним из компонентов смеси был радиоактивный изотоп кобальта, также при отравлении использовались два других вещества. Издание указывает, что была использована «редчайшая смесь, в изготовлении которой русские являются экспертами», но при этом не связывает этот инцидент напрямую с Россией.

Фадил должна была засвидетельствовать на процессе то, что экс-премьер Италии выплачивал крупные денежные суммы за молчание женщинам, работавшим на вечеринках на его вилле под Миланом, пишет The Times. По версии следствия, на эти цели Берлускони потратил €10 млн.

Прокурор Милана Франческо Греко рассказал, что Фадил опасалась покушений на свою жизнь. О том, что ее могут отравить, женщина говорила своим близким и адвокатам.

В 2013 году Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы по так называемому "делу Руби" - за интимную связь с несовершеннолетней танцовщицей Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. Вечеринки "бунга-бунга" Берлускони устраивал на собственной вилле под Миланом. В 2014 году защита экс-премьера добилась отмены приговора, однако прокуратура начала новое расследование. На этот раз Берлускони обвиняли в подкупе ключевых свидетелей за дачу ложных показаний.