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Прокуратура Италии заявила, что свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

Танцовщица должна была свидетельствовать по "делу Руби".

Прокуратура Италии заявила, что свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
Сильвио Берлускони
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Италии заявила, что смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ». Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Фадил госпитализировали 29 января. Вскоре она попала в реанимацию. По словам врачей, она испытывала сильную боль, у нее наблюдались симптомы отказа органов. 1 марта 34-летняя женщина скончалась.

Следствие изъяло всю врачебную документацию и добилось проведения токсикологической экспертизы. Результаты экспертизы были получены 6 марта. Причиной смерти, как установили эксперты, могло быть отравление «смесью радиоактивных веществ», говорится в материале агентства.

La Repubblica пишет, что одним из компонентов смеси был радиоактивный изотоп кобальта, также при отравлении использовались два других вещества. Издание указывает, что была использована «редчайшая смесь, в изготовлении которой русские являются экспертами», но при этом не связывает этот инцидент напрямую с Россией.

Фадил должна была засвидетельствовать на процессе то, что экс-премьер Италии выплачивал крупные денежные суммы за молчание женщинам, работавшим на вечеринках на его вилле под Миланом, пишет The Times. По версии следствия, на эти цели Берлускони потратил €10 млн.

Прокурор Милана Франческо Греко рассказал, что Фадил опасалась покушений на свою жизнь. О том, что ее могут отравить, женщина говорила своим близким и адвокатам.

В 2013 году Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы по так называемому "делу Руби" - за интимную связь с несовершеннолетней танцовщицей Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. Вечеринки "бунга-бунга" Берлускони устраивал на собственной вилле под Миланом. В 2014 году защита экс-премьера добилась отмены приговора, однако прокуратура начала новое расследование. На этот раз Берлускони обвиняли в подкупе ключевых свидетелей за дачу ложных показаний.

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