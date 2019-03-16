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​Главным подозреваемым в двойном теракте в мечетях Новой Зеландии считают 28-летнего австралийца

Брентона Тарранта оставили под арестом до 5 апреля.

​Главным подозреваемым в двойном теракте в мечетях Новой Зеландии считают 28-летнего австралийца
Брентон Таррант
Фото: ABC

Главным подозреваемым по делу о двойном теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч, унесшем жизни 49 человек, считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Первое слушание по его делу состоялось в субботу, 16 марта.

"Двое вооруженных охранников ввели Тарранта в наручниках в здание суда, после чего судья Пол Келлар зачитал ему обвинение в убийстве", - говорится в материале газеты The New Zealand Herald.

Издание пишет, что Таррант "не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты". Непосредственно после этого обвиняемого вывели из зала слушаний без выступления его адвоката.

Первое слушание по делу о двойном теракте в мечетях Крайстчерча
Фото: EPAUPG
Первое слушание по делу о двойном теракте в мечетях Крайстчерча

Заседание продлилось всего около минуты. Следующее слушание дела запланировано на 5 апреля.

Ожидается, что против Тарранта будут выдвинуты дополнительные обвинения, пишет ВВС.

Как отметил комиссар полиции Майк Буш, занимающийся расследованием нападения, полиция продолжает заниматься выяснением того, причастны ли к терактам двое других подозреваемых, задержанных после стрельбы в мечетях, передает DW.

Отвечая на вопрос журналистов о том, виновен ли один и тот же человек в обоих терактах, Буш отметил, что не может вдаваться в детали. 

"Однако полиция не обладает никакими сведениями, противоречащими такому предположению ", - добавил он.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети. В теракте погибли по меньшей мере 49 человек.

Один из нападавших - 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, в течение 17 минут транслировал в своем аккаунте Twitter все происходящее. На данный момент Twitter закрыл его учетную запись.

Таррант оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором объяснил, кем он был, и свои мотивы нападения. Он заявил, что он "28-летний белый австралиец и расист". В манифесте он также упомянул Украину.

Выступая на пресс-конференции по промежуточным результатам расследования терактов, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн  сообщила, что Таррант имел лицензию на обращение с оружием и законно владел пятью пистолетами. При этом она пообещала в связи с терактами изменить законодательство Новой Зеландии по владению оружием.

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