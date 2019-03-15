Представитель криминальной полиции требовал тысячу долларов за то, что не заведет дело.

Фото: facebook/Служба безпеки України

Фото: facebook/Служба безпеки України

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника сектора криминальной полиции отдела Нацполиции на одной из железнодорожных станций Днепропетровской области. При обыске в служебных подразделениях полиции обнаружили большое количество наркотических веществ, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал от представителя коммерческой структуры 1000 долларов США. За указанную сумму злоумышленник обещал не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности за якобы незаконную вырубку лесных насаждений, а также не препятствовать его хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Во время санкционированных следственных действий в служебных помещениях подразделения полиции сотрудники СБУ обнаружили большое количество наркотических средств, переданных на экспертизу.

Фото: facebook/Служба безпеки України

Фото: facebook/Служба безпеки України

Фото: facebook/Служба безпеки України

Фото: facebook/Служба безпеки України

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.

Напомним, на прошлой неделе в Закарпатской области правоохранители задержали группу наркоторговцев.