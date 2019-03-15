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Аэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после трехлетнего перерыва

Первый самолет "Мотор Сич" приземлился в городе 15 марта.

Фото: facebook/Marina Tomko

Авиакомпания "Мотор Сич" 15 марта выполнила первый рейс по маршруту Киев-Львов-Ужгород.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в фейсбуке.

По данным агентства "Украинские новости", рейсы по маршруту "Киев - Львов - Ужгород" будут выполняться по пятницам.

Самолет вылетает из Киева (международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского) в 10:00 и прибывает во Львов в 11:15. После этого он вылетает из Львова в 12:30 и прибывает в Ужгород в 13:00.

В обратном направлении самолет будет вылетать из Ужгорода во Львов в 14:30 и прибывать во Львов в 15:00.Из Львова вылет будет осуществляться в 17:50, прибытие в Киев - в 19:10.

"Мотор Сич" впервые начал выполнение регулярных рейсов Киев-Ужгород в 2013 году. В 2016 году полеты прекратились, потому что аэропорт Ужгород прекратил принимать регулярные рейсы.

Фото: facebook/Marina Tomko

Фото: facebook/Marina Tomko

Фото: facebook/Marina Tomko

Причиной стало то, что 16 июня 2016 года истек срок действия межправительственного соглашения между Украиной и Словакией о передаче ответственности за обеспечение обслуживания воздушного движения и эксплуатацию аэропорта Ужгород. Дело в том, что аэропорт "Ужгород" расположен в непосредственной близости к словацкой границе - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии.

В середине декабря 2018 года государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" получило сертификат соответствия нормам Европейского Союза. Сертификат EASA удостоверяет соответствие "Украэроруха" нормам ЕС и является основанием для получения прав со словацкой стороны для предоставления услуг по обслуживанию воздушного движения в части воздушного пространства Словакии.

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