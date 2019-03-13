Украина занимает второе место в Европе по залежам газа

Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по объемам залежей природного газа.

Об этом пишет Cost.ua со ссылкой на отчет BP Statistical review of world energy.

По оценкам аналитиков, Украина имеет 1,1 трлн кубометров запасов газа. Норвегия возглавляет этот рейтинг с 1,78 трлн кубов. Третью строчку занимают Нидерланды - 0,8 трлн кубометров.

По оценкам НАК "Нафтогаз Украины" и Минэнергоугля, объемы "голубого топлива" в Украине составляют 0,6 трлн кубометров. При этом "Нафтогаз" включает в расчеты только данные по своим компаниям без учета частных добытчиков.

Разница в цифрах объясняется разными методиками оценки. Кроме того, объемы разведочного бурения растут и методология оценки запасов месторождений совершенствуется. Поэтому переоценка запасов газа - постоянный процесс для всех стран.

Например, в 1997 году считалось, что в США есть 4,5 трлн кубометров газа. Сейчас эта цифра составляет 8,7 трлн. Запасы Ирана 22 года назад оценивали на уровне 22,7 трлн кубометров, теперь - 33,2 трлн.