Очередной проект Перспективного плана развития Николаевщины на следующие три года - восстановление наружного освещения в населенных пунктах области.

Проект Перспективного плана развития Николаевщины на следующие три года предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт около 420 километров сетей с максимальным использованием энергоэффективных технологий. Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Как отмечает глава области, существует несколько причин для обустройства современной системы уличного освещения в населенных пунктах Николаевской области.

"Уже сейчас, на примере наших ОТГ мы можем говорить об эффективной экономической составляющей модернизации уличного освещения. Ведь использование энергоэффективной техники приводит к сокращению расходов на электроэнергию и техническое обслуживание. Реализация энергосберегающих мероприятий требует значительно меньше средств, чем строительство новых объектов. Поэтому повышение энергоэффективности систем освещения может стать существенным резервом или даже толчком для развития экономики общин - за счет перераспределения сэкономленных средств", - объясняет Савченко.

По словам главы Николаевской ОГА, не последнее место в данном вопросе занимает и решение проблемы безопасности.

"Здесь речь идет о комфорте жителей - освещение прежде всего территорий, прилегающих к учреждениям социальной сферы и жилых домов, автомобильных дорог. Обустройство наружного освещения также направлено на улучшение криминогенной ситуации, уменьшение количества преступлений, снижение аварийности на дорогах. Безопасность дорожного движения повышается, как для автомобилей, так и для пешеходов или велосипедистов", - подчеркивает Савченко.

Восстановление внешнего освещения планируется вблизи автотрасс, в населенных пунктах Арбузинского, Витовского, Баштанского, Вознесенского, Казанковского, Николаевского, Первомайского и Снигиревского районов. Планируется установить 19 тыс. нергоэффективных светильников, внедрить 33 автоматизированные диспетчерские системы управления.

Председатель ОГА также выразил надежду, что Николаев станет первым городом в Украине, полностью оборудованным светодиодным освещением.

"Громада Николаевщины осознает - рациональное использование энергоресурсов - предпосылка качественного уровня жизни и неотъемлемая составляющая экономической надежности и инвестиционной привлекательности нашего региона", - резюмировал глава области.