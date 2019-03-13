"Киевтеплоэнерго" планирует поднять тарифы на отопление до 1169 грн

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" намерено увеличить тариф на централизованное отопление горячее водоснабжение на 18-19% с 1 мая 2019 года. Новая цена составит от 1147 до 1169 грн/Гкал.

Согласно проекту тарифов, опубликованному на сайте предприятия, тариф на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой увеличится на 18,5% или на 182,02 гривен/Гкал до 1 167,04 гривен/Гкал.

Тариф для учреждений, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов, увеличится на 18,7%, или на 183,93 гривен/Гкал до 1 168,6 гривен/Гкал и для нужд других потребителей увеличится на 18,8%, или на 184,94 гривны/Гкал до 1 169,06 гривен/Гкал.

Компания отмечает, что рост тарифов связан с ростом цен на газ для всех категорий потребителей с 1 мая 2019 года.

Напомним, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг увеличила тариф для КП "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии, 22,67%, или на 178,25 гривен/Гкал до 964,19 гривен/Гкал с 1 января 2019 года.