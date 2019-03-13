Телетрейд: отзывы о консалтинге, с которым деньги будут работать на вас, а не наоборот

Компания Телетрейд, инвестиции на финансовых рынках

Последние десятилетия Украина живет в условиях свободного рынка, но многие до сих пор мыслят категориями плановой советской экономики. Поэтому самым понятным источником дополнительного дохода для украинцев старше 30 лет зачастую является вклад под проценты в банке.

Понимая запущенность ситуации, компания Телетрейд решила внести собственную лепту в решение проблемы финансовой «дремучести» наших сограждан. Ведь чем грамотнее в денежных вопросах обычные жители Украины, тем проще работать с такими клиентами бизнесу.

Знание – не только сила, но и личная финансовая стабильность

В западных странах заработок на акциях и финансовых рынках как способ диверсификации источников личного дохода давно стал нормой для обычных граждан. У нас же до сих пор бытует мнение, что фондовые биржи, валюта и прочие похожие вещи требуют для понимания минимум диплом экономического вуза.

Инвестиционный брокер Телетрейд, отзывы о консультациях экспертов

Регулярно организуя бесплатные встречи, Телетрейд старается развеять этот миф. На лекциях и мастер-классах специалисты компании показывают, что создание «подушки безопасности» и стабильного финансового потока доступно каждому, кто с умом распоряжается своими деньгами. Даже если вы не считаете себя богатым человеком, системные инвестиции в течение нескольких лет позволят, как минимум, не думать с ужасом о пенсии или потере работы.

Кроме общего знакомства с финансовыми рынками, эксперты Телетрейд проводят персональные консультации по выбору инвестиционных инструментов. Ведь у разных людей — разные финансовые цели, что является одним из главных факторов для условий инвестирования.

Грамотные клиенты — залог успешного бизнеса

Финансовый консалтинг Телетрейд, отзывы о бесплатных лекциях

Конечно, далеко не все слушатели бесплатных семинаров становятся клиентами Телетрейд. Но в компании уверены, что делают нужное и правильное дело, ведь благосостояние общества складывается из благосостояний его граждан и домохозяйств. А финансовая стабильность невозможна без умения управлять личными финансами, правильно планировать свой бюджет и делать инвестиции.

Так как у людей, посещающих мероприятия Телетрейд, не только разный социальный статус, но и база финансовых знаний, компания проводит лекции для разных категорий слушателей. Узнать о дате ближайшей встречи в вашем городе можно на официальном сайте или у регионального представителя Телетрейд.