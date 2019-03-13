В первый день выплаты субсидий наличными украинцы получили 350 млн гривен

Ощадбанк провел более 200 тысяч переводов.

В первый день выплаты монетизированных субсидий через Ощадбанк украинцы получили 350 млн гривен.

Об этом говорится на сайте правительства со ссылкой на данные государственного банка.

В первый день через систему платежей "Швидка копійка" выплатили 19,4 млн грн субсидий, которые были оформлены 11 тыс. 172 переводами.

Кроме того, на карты зачислили 204 тыс. 224 перевода на сумму 333,4 млн грн.

Программа монетизация субсидий в Украине действует как способ помощи уязвимым слоям населения. Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей.

Напомним, с 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты в наличной форме.

6 февраля Кабинет министров одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года.